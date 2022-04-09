«Расскажу, как назвала дочку»: сестра Жанны Фриске поделилась снимком из роддома

Наталья Фриске является известной сестрой Жанны Фриске. Она одно время тоже была в группе «Блестящие», но потом покинула коллектив. Уже несколько лет Наталья работает в салоне красоты.

Она также пыталась открыть кафе в Шри-Ланке, но бизнес оказался не очень прибыльным. Недавно сестра артистки объявила о беременности. Она сразу призналась, что с отцом будущего ребенка рассталась.

Последние месяцы Фриске активно готовилась к пополнению в семье. Она собирала придание и подготовила детскую. 8 апреля стало известно, что сестра Жанны родила дочку в одной из столичных клиник.

Примечательно, что она сразу рассказала о радостном событии.На следующий день Наталья поделилась фото из роддома. Живот еще не ушел, но новоиспеченная мама хорошо себя чувствует.

«Обязательно расскажу, как назвала дочку, когда получу свидетельство о рождении», — сообщила она.

Ранее родственница певица призналась, что выбрала необычное зарубежное имя для крохи. Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие признались, что она она прекрасно выглядит. «Какая вы счастливая», «Хорошо выглядишь», «Очень красивая», «Теперь дома будут бегать маленькие ножки», «Ждем вашего шага! Очень интересно», — прокомментировали пост подписчики.

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