«Мы прям быстро выросли»: беременная сестра Фриске поделилась трогательным фото, показав живот

Жанна Фриске была популярной певицей. Она длительное время выступала в составе группы «Блестящие», а потом построила успешную сольную карьеру. Но после рождения сына Платона она вскоре умерла.

Теперь мальчика воспитывает папа Дмитрий Шепелев. Но он поссорился с семьей артистки, поэтому бабушка и дедушка давно не виделись с внуком. Но скоро в знаменитой семье произойдет пополнение.

Сестра Жанны не так давно объявила о беременности. Она уже начала готовить детскую комнату и даже закупила вещи для будущего малыша. Наталья призналась, что рассталась с отцом будущего малыша. Она даже не состояла с ним в браке.

Фриске активно готовится к скорому знакомству с крохой. Она уже посетила телевизионную передачу, где рассекретила пол крохи — она ждет дочку.

А 10 марта сестра певицы поделилась трогательным фото из кабинета УЗИ. Она показала округлившийся живот.

«Мы прям быстро выросли. Что-то мне подсказывает, что родимся мы такими же большими, как и мама», — рассказала Наталья.

Ранее она призналась, что весила 4, 5 килограмма, когда родилась. По этой причине будущая мама даже одежду для дочки выбрала на несколько размеров больше.

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