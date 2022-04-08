Бузова без макияжа и в модном бомбере отметилась в аэропорту за столиком с едой

Телеведущая снова собралась покинуть Россию. Она приехала в Шереметьево.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит привлекать внимание публики. Обычно артистка регулярно выступает на сцене. Она предпочитает подбирать себе яркие образы.

Телеведущая за последний месяц успела выступить на сцене, сняться в новых передачах, навестить родных и даже слетать в Магнитогорск на хоккейный матч. А теперь она снова собралась в поездку.

8 апреля с утра Ольга запечатлелась в лифте. Она предстала в спортивном костюме с джогеррами и неоновым бомбером. Наряд дополнили футболка и кепка. Телеведущая не побоялась предстать без макияжа. Она также выпрямила волосы и надела очки. С собой у нее было несколько чемоданов.

Примечательно, что Бузова вскоре отметилась в аэропорту Шереметьево. Она решила пообедать. Артистка предпочла съесть свое любимое блюдо.

«Нет! Вот просто нет ничего вкуснее вареных сосисок в VIP-зале Шереметьево! Это просто так вкусно! Я вчера очень много занималась. Я думаю, что до 6 вечера могу позволить себе сосиски, свежевыжатый сок, кофе. Потому что не есть вкусняшки — нет! Докторская колбаса — моя страсть, вы знаете. В общем, я ем две сосиски. Жизнь одна! Кайфую и худею», — поделилась звезда.

Бузова предпочла сохранить в тайне, куда отправилась. Но судя по чемоданам, поклонники предположили, что ее ждет длительное путешествие.

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