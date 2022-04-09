«Следователи изъяли носки и знаменитые трусы»: Цивин затронул тему нижнего белья Дрожжиной

Как отметил юрист, размеры его жены и Марии Баталовой сильно отличаются.

Юрист Михаил Цивин заявил на очередном заседании суда, что его жена актриса Наталья Дрожжина отдала все подарки, которые в свое время получила в качестве сувениров от семьи актера Алексея Баталова.

«Следователи изъяли носки и знаменитые трусы. Хочу заметить, что размеры Дрожжиной и Баталовой очень сильно отличаются. Дрожжина и Баталова одеваются в разных местах. Это тоже очень легко опытным женским взглядом может быть определено». Михаил Цивин

Как отметил Михаил Цивин, его жена никогда не одевалась в магазинах, где отоваривалась Мария Баталова. Вся одежда была куплена по просьбе дочери актера. У его жены и Марии Баталовой разница в два размера, сообщает МК.ru.

Напомним, что Михаил Цивин и его жена Наталья Дрожжина обвиняется в мошенничестве с имуществом семьи актера Алексея Баталова. Им может грозить до десяти лет лишения свободы.

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