«Цивин угрожал и говорил: «Вы еще пожалеете!»: вдова Баталова высказалась о действиях адвоката

По словам Гитаны Леонтенко, она до последнего надеялась разрешить ситуацию мирным путем.

В суде по делу о хищении имущества и средств у семьи актера Алексея Баталова огласили письменные показания вдовы звезды Гитаны Леонтенко.

В них, в частности, Гитана Леонтенко уверяет, что до последнего надеялась решить вопросы с адвокатом Михаилом Цивиным и его женой Натальей Дрожжиной мирным путем. Она не хотела громкой огласки этой истории и обращений в суд.

По словам Леонтенко, она просила Цивина отдать ей ключи от своей банковской ячейки. Адвокат сопротивлялся. Когда же все-таки отдал ключ, то никаких денег в банковской ячейке не оказалось. Не было там и документов на имущество.

«Мы просили их оставить нас в покое! Просили вернуть все обратно в добровольном порядке, а Цивин угрожал и говорил: «Вы еще пожалеете». Гитана Леонтенко

Любопытно, что Михаил Цивин до сих пор считает себя правым. По его мнению, Леонтенко просто на старости лет выжила из ума, сообщает 5-tv.ru.

Напомним, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина обвиняются в мошеннических действиях с имуществом семьи Алексея Баталова. Если их вина будет доказана, то им светит реальный уголовный срок.

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