Адвокат объяснила, каким образом Цивин и Дрожжина могли снять со счета Баталовых около 30 миллионов рублей

Также Татьяна Киреенко рассказала о судьбе комнат в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте, купленных Михаилом Цивиным для Марии Баталовой.

«Эпопея» с участием актрисы Натальи Дрожжиной и юриста Михаила Цивина, обвиненных в присвоении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова, продолжается. На этот раз Баталовы хотят, чтобы опальные супруги вернули им около 30 миллионов рублей, снятых с их счетов по доверенности. Такую сумму ранее в разговоре с «Комсомольской правдой» назвала их представитель, адвокат Татьяна Киреенко.

Из чего она была сложена? Какова судьба комнат в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте, якобы купленных Михаилом Цивиным для Марии Баталовой? На эти и другие вопросы Татьяна Киреенко рассказала в беседе с Teleprogramma.pro.

— Татьяна, как вы думаете, реально ли взыскать с Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина ранее названные вами суммы?

— У Цивина и Дрожжиной есть имущество, поэтому надеемся, что они возместят часть снятых денежных средств. Гитана Аркадьевна вкладывала деньги в несколько банков, чтобы после ее ухода Маша смогла жить состоятельно, чтобы рядом с ней находился помощник по дому.

Мария – абсолютно дееспособный человек, но она не может самостоятельно поднять руки, поесть, ее нужно помочь одеться. Кроме того, для поддержания здоровья необходимо ЛФК и массажи. Чтобы Маша ни в чем не нуждалась и спокойно жила, всю жизнь собирались деньги. Все средства заработаны честным путем, на все имеются документы, вплоть до денежных средств в Германии. Конечно, мы будем добиваться, чтобы деньги были выплачены. Сегодня становятся известны новые суммы, снятые Михаилом Цивиным с расчетного счета Гитаны Аркадьевны. Это 52. 505 евро, 91. 751 доллар, 4. 521 доллар, 35 000 рублей.

— В СМИ озвучивалась история о том, как Михаил Цивин приобрел для Марии комнаты в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте за 13, 5 миллионов рублей…

— Если в Замосковорецком суде представители Дрожжиной и Цивина заявляли, что на снятые деньги они купили комнаты в коммуналке, то сейчас они говорят, что ничего не покупали, а просто отдали Гитане Аркадьевне деньги в руки.

Покажите документ, подтверждающий сумму, за которую вы приобрели комнаты. На сегодняшний момент есть только один финансовый документ, показывающий, что они были куплены за полтора миллиона рублей.

Вчера в суде пришел письменный ответ, где говорилось о том, что остальные 12 миллионов были зачислены на депозитный счет нотариуса. И нотариус перечислил деньги продавцу комнат, но при этом он не удосужился приложить ни одного финансового документа в качестве доказательств, что деньги прошли через его счет.

Нотариус просит поверить ему на слово, притом, что уже проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу. Мы, конечно, не согласились с таким ответом и попросили запросить у банка движения по расчетному счету нотариуса. Нам нужно увидеть, за какую сумму все-таки были приобретены эти комнаты. Но при этом представители Дрожжиной утверждают, что деньги были перечислены не на расчетный счет, а через банковские ячейки.

И, кстати, все показания разнятся: как показания Цивина и Дрожжиной, так и показания фигурантов уголовного дела. Посмотрим, что будет дальше. Впереди еще уголовный процесс.

— А какова судьба двух комнат в коммуналке?

— На сегодняшний день у Марии Баталовой даже нет ключей от этой квартиры. Эти комнаты Дрожжина сдавала своей домработнице, а Маша не получала от никаких денег от их аренды. Также там проживал брат помощницы Натальи Дрожжиной.

Притом эти комнаты были куплены на Кутузовском проспекте, где в соседнем подъезде проживают Цивин и Дрожжина. Как мы видим, эта покупка не в интересах Марии Баталовой.

— Насколько сейчас ограничены в движениях Наталья Дрожжина и Михаил Цивин?

— Они везде свободно перемещаются. Единственный запрет этой пары – на общение с Гитаной Аркадьевной и Марией, чтобы они не могли оказать никакого давления на потерпевших.

Кстати, уголовное дело о мошенничестве в суд еще не передали. Но с ним знакомятся Цивин и Дрожжина, а также нотариус Бублий. А уже после ознакомления все сразу передадут. Мы рассчитывали, что дело окажется в суде уже в конце октября-ноября, но пока процесс затягивается.

Мы уже доказали, что сделки совершены с помощью обмана. И когда начнется уголовный процесс, все решения гражданских судов лягут в его основу. И в совокупности будут рассмотрены все доказательства по этому делу.

Напомним, Михаил Цивин ранее рассказал представителям «Комсомольской правды», что коммунальную квартиру на Кутузовском проспекте он приобрел в 2019 году за 13, 5 миллионов рублей. Выкупил для Марии Баталовой две комнаты из трех. По его словам, Наталья Дрожжина их сдавала, а Мария же получала деньги за аренду.

«Если же посчитать все, что на них мы потратили, они еще будут нам должны. Наталья Дрожжина платила Маше ренту и ухаживала за ее имуществом. Личной выгоды никакой не было», — сказал тогда Михаил Цивин.

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