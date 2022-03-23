Захотел лично поучаствовать в процессе: Цивин нарушил решение суда ради встречи с родными Баталова

В итоге судья отправил юриста за разрешением.

Юрист Михаил Цивин нарушил решение Хамовнического суда и пришел на очередное заседание по делу о мошенничестве, куда вызвали родных актера Алексея Баталова – дочь Марию и вдову Гитану Леонтенко.

«Я хочу лично поучаствовать в процессе и дать пояснения». Михаил Цивин

Однако судья процесс остановил и отправил Михаила Цивина за разрешением. В связи с этим заседание суда перенесли на 4 апреля, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Михаилу Цивину и его жене актрисе Натальей Дрожжиной светит реальный срок. Они обвиняются в мошенничестве с имуществом родных Алексея Баталова.

В отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, включая ограничение общения с Марией Баталовой и Гитаной Леонтенко.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.