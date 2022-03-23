Белая кроватка, балдахин: сестра Жанны Фриске похвасталась детской комнатой для будущей дочки

Наталья Фриске не скрывает, что станет мамой уже со дня на день.

Наталья Фриске одно время пела в группе «Блестящие». Однако теперь она работает в салоне красоты. Также сестра знаменитой певицы Жанны Фриске пыталась наладить бизнес на Шри-Ланке.

Она любит там отдыхать, поэтому открыла на острове кафе. Несколько лет Наталья прожила с возлюбленным, но потом они расстались. Поэтому многие удивились, когда она объявила о беременности.

По словам самой Фриске, она будет растит малыша без мужа. С отцом будущего ребенка сестра певицы рассталась и не жалеет об этом. Она признавалась, что теперь ей стало более спокойно. Наталья уже рассказала, что у нее будет дочка. Она купила приданое, а родители помогли ей подготовить детскую комнату.

23 марта будущая мама показала, что у них получилось. она выбрала белую овальную кроватку с балдахином сиреневого цвета. Также Фриске купила комод и пеленальный столик. Стены покрашены в приглушенный спокойный оттенок кремового цвета.

«Как и обещала, показываю кроватку своей принцессы, мне так нравится. Правда я еще не закончила детскую, еще много чего надо сделать, но уже не терпелось показать вам», — написала она.

Поклонники оценили не только детскую, но и то, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Такая ты кругленькая», «Какая красота», «Обаяшечка», «Самая милейшая и красивая беременяшка», «Наталья, очень красивая детская», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Фриске призналась, что после родов первое время будет жить у родителей.

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