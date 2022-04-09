«Ты никто в жизни моих детей»: уехавшая в США Малькова оторвалась на Макееву

Многодетная мама считает, что актриса разбила ее жизнь.

Недавно Светлана Малькова с тремя детьми перебралась из Словении в США. Там она планирует открыть собственную художественную школу и выйти замуж.

При этом многодетная мама считает, что нынешняя жена ее бывшего мужа Романа Малькова — Анастасия Макеева строит козни и не дает ей жить. Светлана придерживается мнения, что актриса разбила ее семью в 2020 году.

«Макеева отстанет когда-нибудь? Настя, заруби себе на носу, ты никто в жизни моих детей, тебе права голоса никто не давал! Займись своей карьерой, жизнью, в нашу ты один раз влезла, дальше неси свой крест!» — написала Малькова в своем телеграм-канале.

Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в 2020 году на даче у звезды театра. Узами брака они связали себя в мае прошлого года.

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