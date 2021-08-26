«Катьке пошло бы быть женой бандита из Чикаго»: Солнцев разместил фото жены в платье с пайетками

Шоумен заявил, что у его супруги есть криминальные замашки.

Шоумен и фрик Гоген Солнцев в Instagram разместил неожиданное фото со своей женой Екатериной Терешкович. На кадре он запечатлен в пиджаке, а его супруга в красивом платье с пайетками.

«Катьке пошло бы быть женой бандита из Чикаго 30-х? Хотя, как по мне, она и сама имеет криминальные замашки вполне современной «Сони — золотой ручонки». Еще есть люди, которым черные волосы прибавляют годков. Мне кажется, Кэйтрин — одна из таких?!»

Гоген Солнцев

«Кате, как и Гогену, не помешали бы мозги. Увы, их за большие деньги в магазине не купишь», «Смените уже пластинку. Ваша актерская игра всем поднадоела», «Катюше блонд все-таки больше идет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что 40-летний Гоген Солнцев и 66-летняя Екатерина Терешкович уже несколько лет счастливы в браке. Многие пользователи Сети считают, что этот союз был заключен ради пиара. За последние годы они не раз становились героями различных ток-шоу.

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