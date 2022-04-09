«Это — работа, она ее выполняет»: Джамала согласилась спеть для состоятельных россиян за 15 тысяч евро

Украинская исполнительница ранее не раз негативно высказывалась о России.

Концертный директор украинской певицы Джамалы Бекир Сулейманов в беседе с телеграм-каналом «Небожена» заявил, что его подопечная готова дать концерт для состоятельных россиян. Но не меньше, чем за 15 тысяч евро.

«Это ее работа, и она ее выполняет». Бекир Сулейманов

Отметим, что деньги для Джамалы оказались, судя по всему, дороже собственных принципов. Ранее 38-летняя исполнительница не раз негативно высказывалась о России и россиянах.

Напомним, что Джамала оказалась не единственной из украинских звезд, кто готов спеть за серьезные деньги для русских. Ранее представитель певицы Веры Брежневой также отмечал, что украинка готова наступить, что называется, на горло собственной песне и спеть для россиян. Правда, позже сама Брежнева назвала подобные сообщения сплетнями и фейками.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.