Чубайс, Брежнева, Нюша: кто еще из знаменитостей покинул Россию за последнее время

В России продолжается массовый отъезд звезд эстрады, кинематографа, спорта, политики. Одни уезжают без обратного билета, другие просто пережидают тяжелые времена, третьи рассказывают общественности о запланированном отпуске.

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Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова – в Турции

Одна из последних обсуждаемых новостей – эмиграция политика Анатолия Чубайса и его жены – режиссера и телеведущей Авдотьи Смирновой — в Турцию. Недавно СМИ засняли, как Чубайс снимает деньги в стамбульском банкомате.

Политик и его супруга покинули страну в 20-х числах марта. А накануне он подал заявление об увольнении с поста спецпредставителя президента России по устойчивому развитию. Новость об отъезде Анатолия Чубайса прокомментировал и Кремль.

«Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал – не уехал – это его личное дело», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Из-за отъезда Анатолию Чубайсу пришлось оставить шикарный особняк в Переделкино, примерная стоимость которого составляет 30 миллионов долларов. На территории участка имеется гостевой дом на 600 квадратных метров, здание охраны и просторный гараж на пять машино-мест.

Вера Брежнева – в Италии

Уже несколько дней общественность обсуждает и отъезд уроженки Украины Веры Брежневой. Сначала в СМИ писали, что она занимается волонтерской деятельностью в Польше. Однако вскоре выяснилось, что артистка живет в Италии, где у певицы и ее мужа – композитора и продюсера Константина Меладзе – имеется элитная недвижимость.

Так, звездная семья владеет роскошным домом в Форте-дей-Марми и особняком на берегу озера Гарда.

Нюша – в Дубае

О своем решении покинуть Россию сообщила и певица Нюша. Так, по словам артистки, ее муж – бизнесмен Игорь Сивов – постоянно ездит в зарубежные командировки, поэтому семье удобнее поселиться за границей. Сейчас Нюша и ее супруг живут в Дубае.

«Мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться — не очень далеко, где можно жить всей семьей, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города — Москва и Дубай. И на сегодняшний день мы уже в Дубае, теперь я буду проводить здесь достаточно много времени», — сообщила Нюша в своем Телеграм-канале.

По словам артистки, она намерена жить на два города и рассказывать подписчикам, как обосновалась на новом месте.

Леонид Ярмольник и Геннадий Хазанов – в Юрмале

Также СМИ сообщали об отъезде в Юрмалу актера и телеведущего Леонида Ярмольника. Однако сам ведущий отметил, что с весны до осени часто проводит время в Латвии вместе с внуками. Кроме того, Леонид Ярмольник проговорился, что в Юрмалу прибыл и его друг – артист эстрады, актер и ведущий Геннадий Хазанов.

«Я тут прогуливался с внуками, с Геной Хазановым, который сейчас здесь, мы разговаривали. Радует только одно: видимо, еще узнают», — рассказал тогда Ярмольник.

Однако в беседе с Teleprogramma.pro сам Геннадий Хазанов опроверг новость, что находится вместе с Леонидом Ярмольником.

Предполагаемый отъезд артиста повлиял на репертуар театров. Так, в театре Ленком и театре Вахтангова отменили два спектакля с участием Геннадия Хазанова. По словам директора Ленкома Марка Варшавера, Геннадий Викторович сейчас действительно находится в Юрмале и не может возвратиться в Москву по состоянию здоровья.

Айза и Данила Поперечный боятся за свою жизнь

Столицу покинула и певица Айза Долматова. Точное место ее пребывания неизвестно. Однако, судя по фото с пальмами, Айза пережидает тяжелые времена в теплой стране.

Страх стал причиной отъезда из России блогера и стендап-комика Данилы Поперечного. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

По словам Данилы, он уехал не навсегда, но не будет делать вид, что отправился в запланированный отпуск.

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