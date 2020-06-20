«Мой второй принц»: звезда «Евровидения-2016» Джамала родила сына

Звезда украинской музыки певица Джамала во второй раз стала мамой. На ее страничке в Instagram появились трогательные кадры, на которых она со своей семьей. На снимках она с мужем и старшим сыном.
«Салям алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд! Это мой второй принц — Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился пунктуальным малышом. По статистике входит в 4%, поскольку родился в прогнозируемую дату, именно в свое время».
Отметим, что супругом Джамалы является Бекир Сулейманов. Он – крымский татарин. Замуж за него она вышла три года назад. Торжество прошло в одном из исламских культурных центров Киева. Сам Бекир, кстати, родом из Симферополя.
Певица Джамала произвела фурор в 2016 году, когда стала победительницей «Евровидения». На самом престижном музыкальном конкурсе Старого Света она исполнила песню «1944», которая пришлась по душе зрителям.
Добавим, что в этом году «Евровидение» из-за пандемии коронавируса не состоялось. В следующем году в мае конкурс должен пройти в Нидерландах.