«Фильтруйте информацию»: скрывшаяся в Италии Брежнева вслед за Барских заюлила о своих планах выступать в России

Певица находится в Европе и оттуда ведет диалог с поклонниками.

Многие украинские звезды, которые сделали карьеру и состояние в России, после негатива в адрес нашей страны вдруг оказались не прочь снова здесь подзаработать. Директора некоторых артистов дали понять – дело лишь в цене.

Но Макс Барских, а вслед за ним и Вера Брежнева, публично поспешили высказать иное. Барских, например, сослался на то, что якобы в России нет долларов, а он только в этой валюте принимает гонорар. А экс-солистка группы «ВИА Гра», скрывшаяся в Италии, заюлила:

«Фейковая информация уже и обо мне. Вы же у меня думающие и адекватные. Пожалуйста, фильтруйте информацию, которую читаете и видите. Не ведитесь на это!», — цитирует звезду «Комсомольская правда».

Однако, таким заявлениям многие отечественные знаменитости не спешат верить. И убеждены: вряд ли их творчество принесет где-то такие же дивиденды, как в России, и они захотят вернуться.

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