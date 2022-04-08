«Абсолютно на одной волне»: Арзамасова – про отношения с Авербухом

Актриса призналась, что никогда бы не променяла личную жизнь на карьеру.

В конце 2020 года Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились, наделав много шума в свете. Люди удивлялись, как знаменитости с такой большой разницей в возрасте (22 года) смогли сойтись.

Однако их семейная жизнь показывает одно — у любви нет границ. И неважно, что думают по этому поводу окружающие, важно, что чувствуют сами влюбленные.

Корреспондент WomanHit.ru спросил у Елизаветы: «Вы с Ильей на одной волне? Просто говорят, что иногда противоположности притягиваются». И актриса моментально и совершенно однозначно ответила: «Абсолютно на одной».

По словам Елизаветы, ей также очень близко дело, которым занимается ее супруг — фигурное катание. Артистка убеждена, что оно схоже с актерским мастерством, оба вида деятельности имеют отношение к искусству.

Арзамасова буквально с детства была знаменита благодаря съемкам в сериале «Папины дочки», но у нее никогда карьера не стояла на первом месте.

«Не думаю, что карьера может быть важнее человека и семьи. Не приходило в голову задумываться на такую тему и выбирать. Как можно решиться отказаться от такого счастья?» — сказала звезда.

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