«Был похож на папу»: каким стал внешне и по характеру сын Арзамасовой

Лиза Арзамасова рассказала, что почти не знает хлопот с малышом.

Сыну Лизы Арзамасовой через несколько дней будет восемь месяцев, в интервью WomanHit.ru актриса подвела определенные итоги и рассказала, каким малыш стал сейчас.

По характеру, говорит Арзамасова, малыш просто мечта для любой мамочки. Он растет покладистым, мирным и улыбчивым. Впрочем, звезда этому не удивляется. Ведь в их семье все дружные, миролюбивые и улыбчивые. Поэтому ребенок впитывает в себя домашнюю атмосферу и ведет себя, отражая ее.

«Если говорить о внешнем, то в первый месяц жизни Левушка был больше похож на папу, сейчас больше на меня. Но мне кажется, что детки постоянно меняются во время роста и взросления», — заметила Лиза.

Левушка сейчас очень любит, когда мама нараспев ему читает наизусть стихи или поет песни, абсолютно любые. Но особенно сильно он почему-то впечатляется, когда родительница исполняет ему гамму — ноты от «до» до «до». Он сразу же начинает улыбаться от них.

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