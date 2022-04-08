Арзамасова рассказала, как без книг воспитывает сына от Авербуха

27-летняя актриса Елизавета Арзамасова в августе прошлого года впервые стала мамой. «Папина дочка» родила сына Левушку знаменитому фигуристу Илье Авербуху, с которым состоит в браке с декабря 2020-го.

Звезда заметила, что ее жизнь с появлением малыша изменилась кардинально, теперь каждый момент, который она проводит рядом с ребенком, — в радость. А значит, счастливее она стала вдвое.

Елизавета Арзамасова в воспитании сына решила руководствоваться традиционными принципами и призналась, что никакой новомодной литературы она читать для этого не собирается.

«Никаких книг не читаю. Как-то же вырастили замечательное поколение наших пап и мам без всяких книжек. Верю только в родительскую любовь и интуицию», — сказала актриса в интервью WomanHit.ru.

Своему семимесячному Левушке артистка тоже пока не читает книг, считает, что еще рановато. Но зато нараспев рассказывает перед сном стихи. Так малыш лучше засыпает.

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