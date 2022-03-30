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Настоящий райский сад! Жена Петросяна запечатлела сыночка за нарядным тортом

Маленькому Вагану в марте исполнилось два годика.

Настоящий райский сад! Жена Петросяна запечатлела сыночка за нарядным тортом
Татьяна Брухунова. Фото: t.me/mamashaVagashi

Татьяна Брухунова поделилась со своими подписчиками в «Телеграм» фотографией сына Вагана за праздничным тортиком.

В честь малыша жена Евгения Петросяна заказала сладость в виде буквы «В», весь усыпанный свежими крупными ягодами. Поклонники звездной семьи были восхищены этим произведением кулинарного искусства.

Ваган Петросян. Фото: t.me/mamashaVagashi

Свежая черника и клубника были так искусно разложены на тортике, что напоминали настоящий райский сад.

Напомним, Ваган родился у звездной четы в Дубае в марте 2020 года. Наследник народного артиста назван в честь отца Евгения Петросяна — Вагана Межлумовича. У комика также есть взрослая дочь Викторина.

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