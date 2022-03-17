«Такой крошка»: Брухунова засняла, как сын Петросяна в шортах бегает по пляжу

Жена юмориста была удивлена тому, как на пост отреагировали подписчики.

Татьяна Брухунова счастлива в браке с Евгением Петросяном. Они скрывали свои отношения. Но постепенно пара стала делиться совместными снимками, а также они тайно сыграли свадьбу.

Юморист ранее был длительное время в браке с Еленой Степаненко, но они расстались в 2018 году. Примечательно, что у артиста есть дочка от первого брака, которая подарила ему внуков Андрея и Марка.

больше по теме Вся семья на одном фото: Татьяна Брухунова поделилась редким кадром с мужем и сыном Ваганом Татьяна Брухунова запечатлелась с Евгением Петросяном в день рождения малыша Вагана.

Отметим, что в 2020 году у Петросяна появился правнук. В том же году артист снова стал отцом. Брухунова подарила ему сына Вагана. Первое время они скрывали малыша, но теперь часто показывают, как он вырос.

Мальчик путешествует вместе с родителями. Брухунова подбирает для крохи стильные наряды. 17 марта она опубликовала видео, на котором наследник юмориста в шортах и полосатой футболке бегает по пляжу.

«Вагану на этом видео год и пять. Такой крошка», — отметила Татьяна.

Поклонники восхитились малышом. Многие отметили, что он быстро растет и унаследовал лучшее от родителей. Но в последнее время публичные персоны часто подвергаются хейту. Брухунова была удивлена, что в комментариях и на нее стали нападать злопыхатели. Она предпочла удалить ролик. Жена Петросяна отметила, что в таких соцсетях должна быть функция блокировки людей, которые оставляют негативные комментарии.

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