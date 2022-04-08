Всего одна школа, но есть гольф-клуб: в каком месте поселилась Пугачева с детьми в Израиле

Как и многие зрелые люди, Алла Пугачева к своим 72 годам успела порядком устать от суеты столичной жизни и с удовольствием уединилась со своим мужем и детьми в деревне Грязь.

Отпуск Примадонна тоже предпочитает соответствующий — вдали от посторонних глаз, с минимумом шума. Поэтому не удивительно, что в Израиле она выбрала городок Кесарию для того, чтобы «отдохнуть и поправить здоровье», как рассказала она публике.

В современной Кесарии проживает чуть больше 5 тысяч человек и действительно есть клиника для состоятельных людей. Здесь приятный средиземноморский климат и есть развлечение для богатых — поля для гольфа и гольф-клуб. А вот школа всего одна и то начальная.

Имеется также одна гостиница и один музей. Недалеко располагается главная достопримечательность этого места — музей под открытым небом в виде древнего города с тем же названием — Кесария, который основал небезызвестный царь Ирод.

Отметим, что проживают в городке в основном обеспеченные люди. Аренда дома здесь в 650 квадратных метров обходится Алле Пугачевой в 1 млн рублей в месяц.

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