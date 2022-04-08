Для многих – просто мечта! Какую пенсию получает 72-летняя Алла Пугачева

Сейчас в Израиле расходы народной артистки выросли еще больше.

Недавно стало известно, сколько денег тратит Алла Пугачева на аренду роскошного особняка в 650 квадратных метров в израильской Кесарии. Один миллион рублей в месяц!

Естественно, что Максим Галкин тут же стал суетиться на счет работы, даже будучи на «отдыхе» (как говорила сама Алла Борисовна). Тем более, что содержание дворца в деревне Грязь — тоже дело не копеечное. Юморист уже в мае начинает гастрольный тур за рубежом, а значит раньше лета семейство российская публика вряд ли увидит.

Максим Галкин уже давно является главным кормильцем в своей семье, ведь Алла Борисовна закончила с гастрольной деятельностью и ушла на пенсию. Как у народной артистки она у Пугачевой совсем немаленькая — около 55 тысяч рублей, сообщает Дни.ру. Однако Примадонна явно привыкла к более глобальным тратам, взять хотя бы стоимость аренды особняка в отпуске.

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