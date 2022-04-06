«Сюрприз для Примадонны»: пока Пугачева в Израиле, ее песни взялась петь фаворитка Градского

Алла Рид объявила о выступлении в Москве с композициями жены Максима Галкина.

Пока Алла Пугачева пребывает в Израиле и не желает общаться с публикой, в России ей быстро подобрали замену.

Любимица Александра Градского финалистка 4-го сезона шоу «Голос» Алла Рид решила устроить 6 апреля в московском Доме музыки концерт с хитами Аллы Пугачевой. Свое выступление певица назвала символически — «Сюрприз для Примадонны».

Рид решила спеть для россиян, такие шлягеры Пугачевой, как «Старинные часы», «Паромщик», «Все могут короли», «Любовь, похожая на сон» и другие. Всего 20 композиций.

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