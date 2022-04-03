«Я скоро лопну»: сестра Жанны Фриске показала живот на последнем месяце беременности

Наталья Фриске является сестрой Жанны Фриске. Она тоже одно время выступала с группой «Блестящие», но вскоре покинула коллектив. Родственница звезды теперь работает в салоне красоты. Она также пыталась открыть свое кафе на Шри-Ланке.

Длительное время Наталья состояла в браке с Сергеем Вшивковым, но после 6 лет отношений они расстались. А в этом году она неожиданно объявила о беременности.

По словам Фриске, с отцом будущего ребенка она рассталась и не жалеет об этом. При этом имя мужчины она сохранила в тайне. Сестра певица на шоу объявила, что ждет дочку.

Она старается быть открытой с поклонниками и хвастается то нарядами, то своим рационом. Родители помогли ей собрать кроватку и оформить детскую комнату. Наталья будет с ними некоторое время после родов.

2 апреля Фриске опубликовала новое фото. Она показала свой живот, который уже стал внушительных размеров. Будущая мама находилась дома.

«Мне кажется, я скоро лопну», — заявила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие уверены, что она станет мамой в ближайшее время. «Скоро дочу вашу увидим», «Большая», «Супер. Уже скоро значит, все хорошо», «Женщина — это герой, нам все по сил», «Милашка», «Красота, опустился, видно, что скоро уже», «Думаю будет красотка с большими красивыми глазами», — прокомментировали пост подписчики.

К слову Фриске уже выбрала имя для крохи, но пока не озвучивает его.

«Я выбрала очень необычное красивое и нежное имя», — поделилась она.

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