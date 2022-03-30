«Выглядит очень хорошо!»: Нюша щегольнула в силуэтном платье в пол с разрезом и на шпильках

Певица для выхода в свет выбрала мерцающий вечерний наряд. Эксперт по стилю Никита Карстен пояснил, как образ мог бы выглядеть современнее.

Нюша большую часть жизни выступает на сцене. Уже в юном возрасте она ездила на гастроли. Певица не скрывает, что в ее жизни семья стала занимать первое место. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым. Они воспитывают трехлетнюю дочку Симбу.

А в прошлом году артистка снова стала мамой. Теперь у нее растет сын, но его имя она хранит в тайне, а также скрывает его лицо. Звезда недавно снова приехала с семьей в Дубай.

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Теперь Нюша много времени уделяет детям. При этом она готовится к возращению на сцену. Армия ее поклонников только растет. Но на курорте она также позволяет себе отдыхать. На днях певица посетила показ мод.

Она в алом платье в пол по фигуре с разрезом и легким мерцаниям щегольнула на публике. Звезда подчеркнула свою постройневшие формы. Спустя три месяца после родов она вернулась в форму.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит мама двоих детей. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил эксперт по стилю Никита Карстен.

«Хочется отметить, что Нюша выглядит очень хорошо! Макияж с акцентом на глаза вместо устрашающих smoky-eyes, сдержанная прическа вместо башни локонов с гафре, блестящее платья яркого цвета с вырезом и минималистичные босоножки. Как будто бы отличник, как всегда, идеально выполнил домашнее задание, но ждали мы от него большего. Хочется для сравнительного анализа „как еще можно“, показать Нюше обворожительную Джессику Честейн в блестящем платье Gucci на минувшем Оскаре. Теперь расшитые платья могут быть не только привычных красных, черных и изумрудных цветов, но и очень нежных, как на Джессике — лиловых, например (тот самый прогноз цвета года института Pantone) Волосы можно теперь интересно минималистично укладывать в собранные прически, как у Dua Lipa. И, конечно же, мастерски подбирать крупные украшения даже к сложно-сочиненным платьям, как Хейли Бибер. При учете этих тенденций и модных трендов, Нюша будет выглядеть более современной», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды, обучался в школе моды Вячеслава Зайцева, прошел авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, изучал базовый гардероб стилиста Аллы Романовой, гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы в индустрии моды — 6 лет.

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