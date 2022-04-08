Постройневшая Ирина Пегова в алом платье миди с рукавами-крыльями устроила чаепитие

Ирина Пегова уже давно снимается в кино. Ей доводилось сниматься с Сергеем Буруновым и Дмитрием Нагиевым. В обычной жизни у актрисы нет второй половинки, но она признавалась, что и не ищет ухажера, так как любовь непредсказуема.

У нее есть дочка Татьяна, которая стала для нее лучшей подругой. В свои 43 года звезда не перестает следить за внешностью и любит наряжаться.

Недавно Пегова появилась на хоккейном матче в сапожках и модном жакете. Поклонники сразу заметили, как она похудела за минувший год. А вот 8 апреля актриса поделилась кадрами, на которых устроила чаепитие.

Примечательно, что она облачилась в платье миди с юбкой «солнце» и рукавами-крыльями. Наряд алого цвета дополнили туфли и легкий макияж. Ирина похвасталась сервировкой стола с салфетками с ручной вышивкой.

«Я не смогла пройти мимо такой красоты. И теперь мой стол украшают на только салфетки и плейсматы, но и невероятная скатерть с тематической вышивкой», — призналась звезда.

Она также отметила, что иногда позволяет себе сладкое. На столе были эклеры и пирожные. Поклонники восхитились женственным образом актрисы. «Красота рядом с красоткой», «Девушка в красном, вы так прекрасны», «Обожаю вас, лучезарная красотка», «Как вам идет красный», «Шикарная», «Какая вы красивая!» — прокомментировали пост подписчики.

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