Ирина Пегова в алом пальто и ботинках на толстой подошве прогулялась с повзрослевшей дочкой по Москве

Актриса устроила вечерний променад по Красной площади. С ней была единственная дочка Татьяна.

Ирина Пегова является известной актрисой. Она снялась в десятках фильмов. Ирина поработала, как с Сергеем Буруновым, так и Дмитрием Нагиевым.

Примечательно, что она в прошлом году приняла участие в «Ледниковом периоде» и даже дошла до финала. Несмотря на то, что артистка обладает нестандартной фигурой, она смогла впечатлить судей. Однако после проекта звезда решила похудеть.

больше по теме Постройневшая Ирина Пегова в лосинах и на каблуках прокатилась на самокате по Москве Актриса решила насладиться весенней погодой. Она прогулялась по центру города.

За минувший год Ирина преобразилась на глазах поклонников. Она похудела, о чем сама похвасталась в соцсетях. В последнее время актриса часто ездит на съемки и устраивает себе тренировки.

Но на днях она отправилась на вечерний променад. Артистка облачилась в алое пальто и ботинки на тракторной подошве. Пегова подчеркнула талию. Она прошлась по Красной площади с дочкой Татьяной, которую родила от Дмитрия Орлова.

16-летняя наследница артистки была в косынке. Она запечатлелась с мамой.

«Я часто хожу по Красной площади! И гуляю, и прохожу по ней на тот берег в Замоскворечье и прохожу сквозь нее ГУМ, И катаюсь на коньках, но редко ее можно застать в затишье, в паузе, без нас , без людей…. Это несколько дней назад до снегопада», — заявила Пегова.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие отметили, что дочка растет ее копией. «Просто красотки», «Таня крашиха!», «Ириночка, вы прелесть!», «Какие красивые девочки», «Две куколки!», «Просто прелесть», «Очень атмосферно там именно в тихий снежный поздний вечер», «Какая вы стройная», «Очень милые», — прокомментировали пост подписчики.

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