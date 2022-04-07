Весенняя элегантность: Ольга Бузова в белоснежном тренче и шляпке похвасталась лифтолуком

Телеведущая стала носить более женственные наряды. На этот раз она выбрала двухцветный аутфит.

Ольга Бузова уже давно стала телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время на съемках. Артистка давно заработала целое состояние и даже купила квартиру за 120 миллионов рублей.

Примечательно, что зачастую телеведущая покупает себе брендовые обновки. В обычной жизни она носит бомберы, джинсы и спортивные костюмы. Но поклонники заметили, что за последние дни ее стиль изменился.

Накануне Ольга приняла участие в фотосессии. Она примерила шелковое сдержанное платье на запах и элегантный костюм в белом цвете. Артистка также покрасовалась в романтическом струящемся розовом платье.

А вот 7 апреля она отправилась на променад. Примечательно, что на этот раз Бузова снова выбрала сдержанный лук. Она предстала в белоснежном тренче, принтованной футболке и черной шляпке с цепочкой. Волосы звезда убрала в пучок. Примечательно, что Ольга пожаловалась на то, что не может выспаться.

«Как бы я рано не ложилась, с утра, когда я слышу будильник, я думаю, что такого не может быть. Я не знаю, как вставать бодрой с утра. У меня вообще не получает. Ну я помчала», — сказала звезда.

Поклонники признались, что она похорошела и даже написали ей комплименты. «Просто красотка», «Ну вот, одета прилично», «Оля, новый стилист? Шикарно выглядишь», «Очень стильно! Белый тренч очень идет», «Ой, шляпки в моде?», «Какая ты стала элегантная», — прокомментировали пост подписчики.

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