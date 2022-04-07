Весенняя элегантность: Ольга Бузова в белоснежном тренче и шляпке похвасталась лифтолуком

Ольга Бузова уже давно стала телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время на съемках. Артистка давно заработала целое состояние и даже купила квартиру за 120 миллионов рублей.
Примечательно, что зачастую телеведущая покупает себе брендовые обновки. В обычной жизни она носит бомберы, джинсы и спортивные костюмы. Но поклонники заметили, что за последние дни ее стиль изменился.
Накануне Ольга приняла участие в фотосессии. Она примерила шелковое сдержанное платье на запах и элегантный костюм в белом цвете. Артистка также покрасовалась в романтическом струящемся розовом платье.
А вот 7 апреля она отправилась на променад. Примечательно, что на этот раз Бузова снова выбрала сдержанный лук. Она предстала в белоснежном тренче, принтованной футболке и черной шляпке с цепочкой. Волосы звезда убрала в пучок. Примечательно, что Ольга пожаловалась на то, что не может выспаться.
«Как бы я рано не ложилась, с утра, когда я слышу будильник, я думаю, что такого не может быть. Я не знаю, как вставать бодрой с утра. У меня вообще не получает. Ну я помчала», — сказала звезда.
Поклонники признались, что она похорошела и даже написали ей комплименты. «Просто красотка», «Ну вот, одета прилично», «Оля, новый стилист? Шикарно выглядишь», «Очень стильно! Белый тренч очень идет», «Ой, шляпки в моде?», «Какая ты стала элегантная», — прокомментировали пост подписчики.
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