«Страхи»: чего боится жена Макаревича после рождения сына в Израиле

68-летний музыкант стал отцом уже в четвертый раз.

30 марта российский музыкант Андрей Макаревич стал папой в четвертый раз. Чудо деторождения произошло в Израиле, откуда родом его молодая жена Эйнат Кляйн.

больше по теме Пугачева тратит целое состояние за аренду виллы в провинциальном городке Израиля Звезда выбрала для своего длительного отдыха маленький городок на берегу моря.

Пара назвала своего сына еврейским именем Эйтан, ребенок родился здоровеньким, получив в роддоме 10 баллов из 10. На сайте коллектива «Машина времени» написано, что «характер у малыша активный и любознательный, аппетит хороший и голос громкий».

Тем не менее, когда жена Андрея Макаревича впервые вышла на связь с поклонниками в соцсетях, она призналась, что боится за малыша.

«Неожиданно появились новые страхи: чтобы он не задохнулся, не захлебнулся, невзначай не проснулся», — написала в микроблоге Эйнат Кляйн.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.