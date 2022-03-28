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И нервы, и радость: 68-летний Макаревич впервые прокомментировал беременность своей жены

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн в настоящий момент поселились в Израиле.

И нервы, и радость: 68-летний Макаревич впервые прокомментировал беременность своей жены
Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

68-летний Андрей Макаревич и его молодая жена Эйнат Кляйн совсем скоро станут родителями. В феврале супруга музыканта засветила на фестивале в Иерусалиме уже весьма внушительный животик. Судя по всему, чудо рождения случится в ближайшее время.

Эйнат Кляйн. Фото
Эйнат Кляйн. Фото: соцсети

А теперь певец впервые рассказал о своих родительских чувствах на шоу «ЖВЛ». Несмотря на то что Андрей Макаревич уже трижды отец, он вновь невероятно волнуется, будто станет папой в первый раз.

«Психую! Но думаю, что в самое ближайшее время это сменится безудержной радостью», — признался артист. «А потом новым психованием», — пошутила Эйнат Кляйн.

Отметим, что все наследники Макаревича рождены от разных жен. Самой старшей дочери Дане в этом году уже исполнится 48 лет, среднему сыну Ивану Макаревичу — 35 лет, а младшей Анне — 22 года.

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