Мальчик! Молодая жена 68-летнего Макаревича родила музыканту в Израиле наследника

68-летний музыкант Андрей Макаревич стал в четвертый раз папой. Его молодая жена Эйнат Кляйн родила мальчика в Израиле.
Отметим, что все наследники Макаревича рождены от разных жен. Самой старшей дочери Дане в этом году уже исполнится 48 лет, сыну Ивану Макаревичу — 35 лет, дочке Анне — 22 года. Теперь появился на свет еще один сыночек, имя его неизвестно.
Звездное семейство поздравил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер в социальных сетях.
«От всей души поздравляю моего товарища, члена общественного совета РЕК Андрея Макаревича и его супругу Эйнат Кляйн с рождением сына. Желаю родителям и новорожденному счастливых и долгих лет жизни! Мазл тов! В добрый час!» — пожелал Каннер.
Ранее мы писали о высказывании Андрея Макаревича в Сети о тех, кто критикует покинувших Россию в сложный час.
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