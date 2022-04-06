Мальчик! Молодая жена 68-летнего Макаревича родила музыканту в Израиле наследника

Для Эйнат Кляйн это первый ребенок, для Андрея Макаревича — четвертый.

68-летний музыкант Андрей Макаревич стал в четвертый раз папой. Его молодая жена Эйнат Кляйн родила мальчика в Израиле.

Отметим, что все наследники Макаревича рождены от разных жен. Самой старшей дочери Дане в этом году уже исполнится 48 лет, сыну Ивану Макаревичу — 35 лет, дочке Анне — 22 года. Теперь появился на свет еще один сыночек, имя его неизвестно.

Звездное семейство поздравил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер в социальных сетях.

«От всей души поздравляю моего товарища, члена общественного совета РЕК Андрея Макаревича и его супругу Эйнат Кляйн с рождением сына. Желаю родителям и новорожденному счастливых и долгих лет жизни! Мазл тов! В добрый час!» — пожелал Каннер.

Ранее мы писали о высказывании Андрея Макаревича в Сети о тех, кто критикует покинувших Россию в сложный час.

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