«Эйтан Андреевич»: Андрей Макаревич показал новорожденного сына

Известный музыкант Андрей Макаревич запечатлелся с наследником на руках и мамой малыша.

Стали известны некоторые подробности о новорожденном сыне известного музыканта Андрея Макаревича.

В официальной группе коллектива «Машина времени» в соцсети появилась информация о том, что малыш родился 30 марта в Тель-Авиве.

«Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7.50 утра в Тель-Авиве. Показатели идеальные — 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем. Мама Эйнат Кляйн и папа Андрей Макаревич усталые, но довольные», — говорится в сообщение.

Публикация сопровождена семейным снимком, на котором Андрей Макаревич запечатлен с женой Эйнат и новорожденным сыном Эйтаном на руках.

Напомним, мальчик стал первенцем для своей мамы, и четвертым ребенком для 68-летнего Андрея Макаревича, все дети которого рождены от разных жен.

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