«Как же это мило»: Арзамасова в красном жакете с золотыми пуговицами вышла в свет с тещей Авербуха

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова расширяет горизонты. Она не только блистает на сцене, снимается в кино, но еще и пишет книги.

Накануне состоялась презентация нового творения Лизы Арзамасовой под названием «Костик из солнечного переулка».

«После презентации книжки зашли с друзьями и мамой в кафе, выпить кофе и немножко «отжить» эмоции. Раскрыла я сладкий подарок и снова растрогалась до слез. Тортик по мотивам обложки книги. Как же это мило! Спасибо!» — поделилась в телеграм-канале Лиза Арзамасова.

Публикацию она сопроводила совместным снимком со своей мамой Юлией, которая является ровесницей своего зятя Ильи Авербуха.

В кадре Лиза Арзамасова предстала в красном жакете с золотыми пуговицами и подаренным мини-тортиком в руках.

«Вы очаровательны, Лиза и Юля! А тортик — очень классный подарок, и я думаю, очень вкусный», «Какие вы хорошие, просто замечательные — мама и дочь», «Вы с мамочкой такие замечательные», «Как трогательно. Мамочке привет», — отреагировали подписчики Лизы Арзамасовой на ее фото с тещей Ильи Авербуха.

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