Изящная мама: Лиза Арзамасова в алом костюме с удлиненным жакетом появилась на публике

Актриса презентовала свою детскую книгу. Она встретилась с поклонниками, а потом отметила успех в ресторане с Родионом Газмановым.

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Многие ее знают по сериалу «Папины дочки». Однако она давно выросла, снялась в еще десятках разных кинолент и теперь играет в кино.

А несколько лет назад артистка приоткрыла завесу тайны над личной жизнью. Она вышла замуж за Илью Авербуха. В прошлом году у пары родился малыш — сын Лев. Звезда с легкостью справилась с ролью мамы.

больше по теме Арзамасова в пальто цвета хаки с принтом и модных ботинках появилась на публике с Авербухом Актриса сопровождала мужа, который предстал на спортивных соревнованиях в Ессентуках.

Теперь Арзамасова часто выходит в свет с мужем. Также она написала детскую книжку, которую презентовала 28 марта. Актриса приехала в магазин, чтобы пообщаться с читателями и увидеться с поклонниками.

Для такого случая она выбрала алый брючный костюм с удлиненным жакетом. Наряд визуально сделал ее еще стройнее. Лиза также накрутила кудряшки. Сделав фото с фанатами, она отправилась отмечать радостное событие.

В ресторане артистка посидела со своей мамой, а также она встретила Родиона Газманова, который поздравил ее с выходом книги. Он уверен, что Арзамасова просто позаботилась о сыне, чтобы ему потом было, что читать.

А вот поклонники поразились тому, как быстро она вернулась в форму. Многие осыпали ее комплиментами. «Лиза, вы красавица», «Прекрасный вечер», «Вот видите, как все хорошо прошло», «Какая вы элегантная», «Очень худенькая», «Лиза, вы потрясающая», «Костюм роскошный», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!