«Лужина затронула вопрос маленькой пенсии»: однокурсница Жириновского — о поступке политика

Однокурсница политика Владимира Жириновского культуролог, доктор исторических наук Лидия Соколова-Сербская на похоронах рассказала, как он помогал людям, в частности, актерам, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

«Мы с Владимиром Вольфовичем познакомились еще в 1973-1974 году. Учились мы тогда на факультете совершенствования языковой подготовки Института иностранных языков им. Мориса Тереза. Во французской группе. Владимир тогда прекрасно владел французским языком, с легкостью переводил Мопассана». Лидия Соколова-Сербская

Как отметила сокурсница политика, после экзаменов Владимир Жириновский всегда устраивал фуршет, угощал друзей шампанским.

«Мы постоянно созванивались с ним. Я помню, как в 1996 году в гостинице «Москва» профессор Института легкой промышленности Пармон задал ему вопрос, почему профессор получает меньше водителя троллейбуса. Жириновский обещал исправить это положение», — заметила Соколова-Сербская.

Также она вспомнила, как на встрече в Центральном доме работников искусств выступала актриса Лариса Лужина.

«Она затронула вопрос маленькой пенсии актерам. И тогда Владимир Вольфович сказал: «Я добьюсь того, что ветераны советского и российского кино будут получать достойную пенсию». А еще он помог моей подруге с выпуском журнала «Планета-красота». Всегда помогал людям. А какой блестящий оратор был. Предвидел многие события. Мне повезло, что я была знакома и дружила с ним», — заявила Соколова-Сербская.

Напомним, что Владимир Жириновский на протяжении двух месяцев боролся за свою жизнь в больнице. Он умер от последствий коронавируса в возрасте 75 лет. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Добавим, что Колонный зал Дома Союзов, где проходило прощание, практически опустел. Все родственники Владимира Жириновского покинули свои места и отправились рассаживаться в автобусы, чтобы ехать на кладбище. Мимо гроба идут редкие прохожие, большинство уже без цветов.

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