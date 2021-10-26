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«О Светличной собираются снимать передачу»: Лужина назвала причину «пропажи» актрисы

По словам звезды, ее коллега уже давно заговаривается.

«О Светличной собираются снимать передачу»: Лужина назвала причину «пропажи» актрисы
Лариса Лужина и Светлана Светличная. Фото: Globallookpress.com

Актриса Лариса Лужина заявила, что прекрасно понимает, почему именно сейчас поднялась такая шумиха, связанная с личностью ее подруги актрисы Светланы Светличной.

Светлана Светличная
Светлана Светличная. Фото: Globallookpress.com

«Мне звонили из одной популярной программы. О Светличной собираются снимать передачу. Я со Светой несколько месяцев не общалась».

Лариса Лужина

Как отметила Лужина, в последнее время Светличная часто всем рассказывала, как ей на голову упал некий осветительный прибор. Она посоветовала подруге обратиться к врачу, чтобы проверить голову. По словам Лужиной, Светличная уже достаточно давно заговаривается, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что 81-летняя актриса Светлана Светличная не выходит на связь с близкими с 21 октября. О пропаже в правоохранительные органы заявил ее сын.

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