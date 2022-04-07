«За счет наших олигархов»: Садальский напомнил, что говорил Жириновский о своих похоронах

После продолжительной болезни скончался один из самых ярких политиков страны, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Актер Стас Садальский у себя в Telegram напомнил, как сам народный избранник изъявлял свою последнюю волю.

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«Еще в 2014 году вождь ЛДПР рассказал, какими должны быть его похороны. Политик отметил, что прощание с ним должно состояться в Колонном зале, а похоронить его надо на Новодевичьем кладбище. «И поминки во всех ресторанах страны за счет наших олигархов, чтобы могли сесть за стол несколько миллионов человек», — процитировал актер политика.

Известно, что насчет похорон близкие Владимира Жириновского уже распорядились. И похоронен он будет на Троекуровском кладбище. Отпевать его будет патриарх Кирилл. Прощание состоится 8 апреля.

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