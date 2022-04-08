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Врио главы ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий: «Нам казалось, что Жириновский вечен»

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Врио главы ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий: «Нам казалось, что Жириновский вечен»
Владимир Жириновский. Фото: Global Look Press

В Москве прощаются с теперь уже бывшим лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. В Доме Союзов проходит гражданская панихида.

Первым слово взял исполняющий обязанности главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

«Провожаем в последний путь человека, чье имя золотыми буквами вписано в историю России. Невозможно поверить в то, что произошло. Нам казалось, что Жириновский вечен», — заявил он.

Кстати, народу настолько много, что церемонию прощания продлили на после 13:00.

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