Заработки Надежды Кадышевой: с 2015 года певица заключила контрактов на 207 миллионов рублей

Певица Надежда Кадышева и ее ансамбль «Золотое кольцо», как выяснилось, прекрасно себя чувствуют на фоне общего не самого утешительного положения дел в российском шоу-бизнесе.

Так, за прошлый короновирусный 2021 год чистая прибыль популярного коллектива «Золотое кольцо» составила 45 миллионов рублей.

Отметим, что зарабатывает Надежда Кадышева прежде всего на госзаказах. С 2015 года она заключила контрактов на 207 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал «НеМалахов Сливки».

Напомним, что Надежда Кадышева — народная артистка России. В этом году ей исполнится 63 года.

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