62-летняя Надежда Кадышева в многослойном платье из органзы и «золотых» сапожках появилась на сцене

62-летняя певица Надежда Кадышева не так давно трансформировала свой имидж. Она изменила прическу, изменения коснулись и ее нарядов.

Надежда Кадышева отказалась от завитых волос и кос. Теперь она выходит на сцену, как правило, с гладкой челкой, взбивая волосы на затылке.

Платья вокалистки стали менее пестрыми и яркими, но при этом остались пышными.

На этот раз Надежда Кадышева появилась на публике в сложном, многослойном платье из органзы оттенка лазури. Наряд отделан кружевом и вышивкой, его хочется рассматривать.

На ногах у Надежды Кадышевой обувь под золото. Вероятно, это полусапожки или сапожки.

«Всем хорошей рабочей недели! Любите и берегите друг друга!» — пожелала поклонникам Надежда Кадышева.

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