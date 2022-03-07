62-летняя Кадышева в воздушном платье цвета «Тиффани» отметилась в Кремлевском дворце

Артистка поделилась кадрами, на которых предстала в женственном образе.

Надежда Кадышева — солистка ансамбля «Золотое кольцо». Она в юности работала на ткацкой фабрике и не смогла попасть в музыкальное училище им. М. М. Ипполитова-Иванова с первой попытки, но это ее не остановило.

Теперь Надежда — народная артистка России. Она продолжает выступать на сцене. Порой звезда предпочитает щеголять в ярких нарядах с оборками и многослойными юбками.

Накануне 8 Марта Кадышева отметилась в стенах Кремлевского дворца. Кадры появились в соцсети. Певица дефилировала по коридору в воздушном платье в пол цвета «Тиффани».

Белый пояс подчеркнул талию, а туфли на каблуке завершили нежный образ. Артистка присобрала волосы, открыв шею. Раньше она регулярно меняла прически. Однако от фирменных кудряшек звезда отказывается редко.

«С наступающим 8 Марта», — гласит подпись к видео.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица в 62 года. Многие стали писать ей комплименты и слова восхищения. «Ну вы просто душечка и красавица», «Какое красивое платье», «Ну прям помолодели», «Очень нежный образ! А как вам идет этот цвет», «Просто сказочно», «Ну вы прям лебедь», «Ваши наряды всегда изумляют взор», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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