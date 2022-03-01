«Спасибо всем, кто смог приехать»: Кадышева щегольнула на концерте в белом многослойном платье с рюшами

Популярная вокалистка Надежда Кадышева не так давно сменила имидж и трансформировала свои образы.

Вместо кудрей у звезды теперь прямые волосы, которые она собирает на затылке. А вместо пестрых нарядов — платья в нежных оттенках.

На этот раз Надежда Кадышева предстала на сцене в многослойном платье с разновеликим подолом и рюшами. Талию вокалистка подчеркнула широким поясом, а на ножки надела белые туфельки с кожаными перемычками.

В микроблоге Надежда Кадышева поделилась снимком, который был сделан во время выступления, и поблагодарила поклонников за внимание к ее творчеству.

«Спасибо всем, кто смог приехать и быть на концерте, где мы смогли быть ближе друг к другу и петь вместе любимые песни. Я благодарю каждого за то, что вы разделяете любовь к музыке. Мы всегда рады гостям в нашем Национальном театре народной музыки и песни «Золотое кольцо». Берегите друг друга, дарите любовь и радость», — написала Надежда Кадышева под снимком.

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