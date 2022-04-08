«Подъем с первыми петухами»: Подольская запечатлела годовалого сына Преснякова в пижаме

Наталья Подольская является известной певицей. Она не скрывает, что слава к ней пришла после участия в шоу «Фабрика звезд». Регулярные выступления и гастроли не помешали ей построить личную жизнь.

Артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Пара вместе уже больше 10 лет. Они продолжают ходить на свидания и радовать друг друга сюрпризами. Супруги воспитывают двоих детей — шестилетнего Артемия и годовалого Ивана.

8 апреля Подольская порадовала поклонников новым фото. Она запечатлела младшего сына, который разбудил ее ранним утром. Мальчик в пижаме с принтом сидел в кресле и гладил собаку Басю. Примечательно, что он подрос. У Ивана отрасли белокурые локоны. Наталья дала понять, что к ранним подъемам не готова. Однако малыш потребовал внимания, когда проснулся.

«Сегодня подъем в 5:00 с первыми петухами. А хотелось бы ближе к полудню», — призналась звезда.

Наталья рассказывала, что пользуется услугами няни. Однако у нее несколько раз были проблемы, когда с няней оказывались разные взгляды на воспитание. Также ей помогает мама и свекровь.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Вот это он вырос», «Какой очаровательный блондин», «Сладкий малыш», «Такой лапочка», «Ранняя пташечка. А Бася еще спать хочет», «Просто красота», «Какая прелесть», «Очень милое фото получилось», «Он светленький, удивительно», — стали писать подписчики.

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