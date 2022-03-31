С сыном на руках: Подольская в черном струящемся платье в пол предстала на празднике Преснякова

Наталья Подольская является известной певицей. Она участвовала в шоу «Фабрика звезд», когда к ней пришла слава. Уже 11 лет артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Возлюбленная певца старается хорошо выглядит.
Она подарила избраннику двоих детей. Звезда растит сыновей: шестилетнего Артемия и годовалого Ивана. Пара часто их возит на море и даже на горнолыжные курорты.
Недавно супруги вернулись домой. В их семье начала череде праздников. Они отметили день рождения Преснякова-старшего. А вот 30 марта устроил застолье уже его сын. Певец собрал родных и друзей в ресторане.
На празднике были Лариса Долина, Леонид Агутин, а также Александр Маршал. Оказалось, что Подольская была там с детьми. Она находилась рядом с мужем, которому исполнилось 54 года.
Певица предстала в черном струящемся платье в пол. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Она запечатлелась с Малышом Иваном на руках, который был в костюме.
«Моя любовь», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Комплименты получил и сын Преснякова-младшего. «Вкусный пирожок Ванечка», «Я тоже хочу в вечернем платье», «Дети — это наша радость! Привет Вове», «Мимишки зашкаливают», «Какая вы красивая», — прокомментировали пост подписчики.
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