Проходит курс лечения в Париже: Литвинова прислала Хабенскому важный документ из Франции

Актриса Рената Литвинова, как сообщили в МХТ имени Чехова, прислала худруку Константину Хабенскому важное послание из столицы Франции.
Дирекция театра получила от нее медицинские документы, свидетельствующие о том, что она проходит курс лечения в Париже.
После этого было принято решение убрать до конца сезона из репертуара спектакли с ее участием. Речь идет о постановках «Северный ветер» и «Звезда вашего периода». Решение принял лично новый худрук МХТ, сообщает МК.ru.
Напомним, что Рената Литвинова примерно месяц назад приняла решение уехать из России. Поговаривают, что в Париже у нее есть богатый кавалер, который заботится об актрисе и готов решить любую ее прихоть.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.