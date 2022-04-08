Проходит курс лечения в Париже: Литвинова прислала Хабенскому важный документ из Франции

До конца сезона отменены спектакли с ее участием – «Северный ветер» и «Звезда вашего периода».

Актриса Рената Литвинова, как сообщили в МХТ имени Чехова, прислала худруку Константину Хабенскому важное послание из столицы Франции.

Дирекция театра получила от нее медицинские документы, свидетельствующие о том, что она проходит курс лечения в Париже.

После этого было принято решение убрать до конца сезона из репертуара спектакли с ее участием. Речь идет о постановках «Северный ветер» и «Звезда вашего периода». Решение принял лично новый худрук МХТ, сообщает МК.ru.

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Напомним, что Рената Литвинова примерно месяц назад приняла решение уехать из России. Поговаривают, что в Париже у нее есть богатый кавалер, который заботится об актрисе и готов решить любую ее прихоть.

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