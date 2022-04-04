Металлические пряди: Рената Литвинова преобразилась для новой роли

Актриса Рената Литвинова удивила поклонников новым образом с необычной прической, словно у инопланетной красавицы.

Фанаты привыкли видеть режиссера с торжественной ретроукладкой настоящей леди. Рента Литвинова предпочитает на протяжении долгих лет элегантную прическу. Несмотря на то что актриса примеряет на себе самые разнообразные роли и костюмы, такой Литвиновой еще не видел никто.

Рената преобразилась для роли в авторской пьесе «Посмертные ранения». Актриса надела парик с металлическими прядями.

«…О, вы ее не узнаете — с ней произошли перемены (Он перешел на шепот.) — сначала ее тело стало покрываться железом, постепенно, а ее волосы — они прядь за прядью с каждым днем превращались в шлем, а потом и ее сердце», — такую подпись в своих социальных сетях оставила преобразившаяся Рената Литвинова.

Напомним, ранее Рената Литвинова вышла на связь с поклонниками после отъезда в Париж. Знаменитость позировала с привычной укладкой и чашкой кофе в руках в палате заграничной больницы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.