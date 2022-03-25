«Остаюсь в профессии»: Хабенский рассказал о своем отъезде из России

МХТ имени Чехова под руководством актера и режиссера Константина Хабенского прибыл на гастроли в Санкт-Петербург. Не обошлось и без сюрпризов – два заявленных ранее спектакля с Ренатой Литвиновой пришлось заменить другими. Актриса с дочкой и котом в данное время находятся в Бельгии.

Комментировать массовые отъезды российских звезд за рубеж Хабенский не стал стал, намекнул только, что отечественный зритель в ближайшее время его не потеряет.

«Я могу сказать только за себя, я продолжаю работать, остаюсь в профессии. И хочу сделать так, чтобы и мне, и людям, которые рядом со мной было интересно заниматься нашим делом», — ответил Хабенский «КП-Петербург».

Напомним, ранее Рената Литвинова извинилась перед фанатами за свой отъезд в Европу и сорванные спектакли.

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