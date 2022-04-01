В Париже, в Balenciaga: сбежавшая из страны Рената Литвинова затосковала по России

Актриса призналась, что мысленно на Родине.

Актриса и режиссер Рената Литвинова скрылась в Париже вслед за звездами, решившими покинуть страну. Звезда регулярно выходит в свет, посещает модные показы, отправляет на променад, выбирая роскошные наряды.

На этот раз Литвинова облачилась во все черное от любимого люксового бренда Balenciaga и продефилировала по столичным улицам.

«… а мыслями в России», — призналась дива.

Оказалось, Литвинова затосковала по Родине. При этом, когда именно актриса решит вернуться в Москву, она не сообщает.

Ранее Литвинова отказалась от гастролей в России и подвела труппу и зрителей. Она приносила извинения своей публике, сидя в Париже.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!