Юля Салибекова раскрыла жуткие подробности обращения мужа с сыновьями

Экс-участница «Дома-2» Юля Салибекова начала рассказывать правду о том, что происходило в их многодетной семье.

Бывшие участники «Дома-2» Тигран и Юлия Салибековы все-таки будут разводиться. В своем микроблоге Тигран рассказал, что Юля сообщила ему о своем решении.

Она больше не хочет быть его женой. Пока подписчики Тиграна Салибекова поддерживают его в страданиях по детям, Юля Салибекова рассказала в сторис микроблога о методах воспитания сыновей, которые были в их семье.

«Я начинаю отматывать, вспоминать, как мы жили. Когда Тигран психовал, он мог зайти, попрокалывать воздушные шарики Эльдара после дня рождения. А когда Эльдар разлил какашки Баграта на ковер из психов, он мог наказывать — на глазах у ребенка ломать машинки. Я смотрела на это, мне так жалко было детей, но я думала, наверное, так воспитывают детей в кавказских семьях. У него же есть папа, а у меня не было. Наверное, мальчиков так воспитывают. Я не должна их защищать и порочить честь отца в их глазах», — поделилась Юлия Салибекова с подписчиками.

Но в какой-то момент она прозрела. Рассказала о методах воспитания своим знакомым, подругам. Те были в шоке. Сейчас Юлия Салибекова утверждает, что решение разорвать отношения с Тиграном она приняла именно из-за его методов воспитания. Она хочет, чтобы маленькие сыновья росли счастливыми людьми.

«Вот такой мягкий, добрый Тигран вот такое творил со своими детьми, поэтому я непреклонна в своем решении именно из-за сыновей», — продолжила Юлия Салибекова.

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