«Мои три крыла»: Юлия Салибекова из «Дома-2» запечатлелась с тремя подросшими сыновьями

Экс-участница реалити-шоу Юлия Салибекова в одиночку воспитывает наследников после развода с мужем.

Бывшие участники «Дома-2» Юлия и Тигран Салибековы сейчас находятся в стадии развода. Десять лет брака и рождение троих сыновей не смогло спасти их отношения.

Юлия Салибекова сама подала заявление на развод, не желая мириться с тиранией Тиграна Салибекова и его родительской семьи.

Тигран съехал от Юли и троих сыновей. Салибекова сейчас фактически в одиночку справляется со всеми заботами, связанными с детьми, включая их материальное обеспечение.

В эти выходные Юлия Салибекова с тремя наследниками Роланом, Эльдаром и Багратом провела время в детском центре.

Там же она сделала фото на память со всеми тремя сыновьями и поделилась им со своей аудиторией.

«Я и мои 3 крыла», — подписала кадр Юлия Салибекова.

Поклонники Юлии отметили, что мальчики за последнее время заметно подросли и повзрослели.

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