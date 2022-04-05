«Все эти суды и скандалы»: Юлия Салибекова призналась, что измотана бракоразводным процессом с мужем

Бывшие участники «Дома-2», супруги Тигран и Юлия Салибековы разводятся после десяти лет брака и рождения троих сыновей.

В эти дни их дело рассматривается в суде, где прошло пока первое заседание. На нем, в частности, Тигран Салибеков заявил, что намерен платить алименты на троих детей не больше двадцати тысяч в месяц.

Юлия Салибекова призналась подписчикам, что вся эта история ее порядком измотала. Она хочет, чтобы бракоразводный процесс поскорее завершился и можно было все забыть, как страшный сон.

«Хочу, чтоб поскорее все прошло. Все эти суды и скандалы, устала от них. Развод — оказывается, это нелегко», — поделилась Юлия Салибекова.

Аудитория Юлии Салибековой тут же поддержала ее. Многие признались, что и сами пережили подобное.

«Терпения вам! Недавно сама все это прошла», «Держись, Юля, ты сильная женщина!», «Держитесь, только через год успокаивается все!», «Развод, как болезнь. Переболеете, и все будет хорошо», — высказались в Сети.

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